После манипуляций с внешностью Анастасия Волочкова снова заставила говорить о себе. На сей раз пользователи Сети обратили внимание на новую прическу и грудь, которой, по мнению многих фанатов, можно убить.

После манипуляций с внешностью Анастасия Волочкова снова заставила говорить о себе. На сей раз пользователи Сети обратили внимание на новую прическу и грудь, которой, по мнению многих фанатов, можно убить.На днях Анастасия Волочкова воспользовалась услугами специалиста и нарастила себе волосы. Теперь скандально известная балерина, предпочитавшая носить короткую стрижку и убиравшая волосы в гладкий пучок, носит длинные локоны, которые любит распускать по плечам. Что интересно, многочисленные поклонники с восторгом восприняли перемену во внешности Анастасии.Однако у фанатов еще остались поводы для недовольства. Когда Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена со своим возлюбленным Михаилом, ей снова "прилетело". На сей раз пользователи Сети раскритиковали грудь балерины.Самое забавное, что артистка, которая обожает декольтированные наряды, демонстрирующие ее пышный бюст, на сей раз была облачена в кофточку с наглухо закрытым воротником. Однако это обстоятельство не остановило глазастых поклонников. Они умудрились разглядеть некий изъян в груди Анастасии."Ого вот это оружие в кофточке!", "Такими сисяндрами убить можно ! Неудачно ей сделали грудь , сам пластический хирург говорил , была передача по тв и эксперт по пластике сказала , что на месте Волочковой , подала бы в суд за то , что ей сделали уродливую грудь ! В своя грудь у нее совсем маленькая была ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Куда сиськи разбежались? Что за не ухоженная голова? Пакли какие-то. Да, я завидую бегающим сиськам и жирной пакле на голове и тату-бровям😂😂😂", "Насть, это утро, вечер, ночь? Мы запутались, журнал вверх тормашками, артрит в глаз, сиськи в разнобой, волосы в солому...! То ли театр, то ли балет, то ли сериал, то ли просто бытовуха, то ли лучи бобра! Определись уже всем легче будет, аль опять завтра по храмам?", "Красавец и чудовище...***, что у нее с лицом, она же его фотошопом стерла...и сиськи куда то разбежались...😔грустно все это..." – высказали свое мнение подписчики.