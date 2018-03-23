В рамках мероприятия сотрудники полиции продемонстрировали показательное задержание преступника с участием служебных собак, его конвоирование...

Сотрудники Центра кинологической службы УВД по САО провели экскурсию для учащихся начальных классов ГБОУ СОШ №1225.В рамках мероприятия сотрудники полиции продемонстрировали показательное задержание преступника с участием служебных собак, его конвоирование, а также показали работу собаки по обнаружению запрещенных предметов.На экскурсии ребятам рассказали, как ухаживают и в каких условиях содержат собак, а также какие проводят лечебные и ветеринарно-санитарные мероприятия.Школьникам рассказали о породах собак, которые используются в служебной деятельности, а также о критериях их отбора и тренировки.После мероприятия дети поблагодарили сотрудников ЦКС за увлекательную экскурсию и сфотографировались со служебными собаками.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29