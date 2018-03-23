Редкие кадры удалось получить ученым из Вашингтонского университета. Они запечатлели момент спаривания морских чертей на восьмисотметровой глубине.

Редкие кадры удалось получить ученым из Вашингтонскогоуниверситета. Они запечатлели момент спаривания морских чертей навосьмисотметровой глубине.Процесс спаривания рыб, называемых удильщиками, или морскимичертями, до сих пор снять на видео не удавалось. Впервые это получилось унаблюдателей в Атлантическом океане, близ Азорских островов.Науке известно более 160 видов удильщиков, с ними существуетвсего несколько видеозаписей. В водах у Азорских островов за ними наблюдали спомощью глубоководной субмарины. На кадрах запечатлена самка размером с кулак,от тела которой отходят длинные, похожие на усы образования. Однако, еслиприсмотреться, то под самкой виден самец, который находится в процессеспаривания."Я занимаюсь изучением этих животных почти всю своюжизнь, и никогда ранее не видел ничего подобного", – цитирует журнал Scienceихтиолога Теда Питча.