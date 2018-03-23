В Китае учитель физики перепутал настройки конфиденциальности в соцсетях и поделился своим интимным видео с участием школьницы. В результате 47-летний педагог, названный только по фамилии – Цзя, лишился работы и находится под следствием.

В Китае учитель физики перепутал настройки конфиденциальности в соцсетях иподелился своим интимным видео с участием школьницы. В результате 47-летний педагог,названный только по фамилии – Цзя, лишился работы и находится под следствием.На кадрах мужчина целуется с ученицей, которая сидит у него на коленях.Заливая видео на сайт Цзя запутался в настройках и вместо отметки о видимости "Толькоя" поставил "Все друзья". Позже он конечно удалил видео, но съемку уже успелипосмотреть сотни людей, в том числе и руководство школы в провинции Шэньси,которую, кстати, посещает девушка с хоум-съемки.Педагог несколько месяцев давал индивидуальные уроки барышне. Родителиплатили ему 11 фунтов в час. После того как стало известно о запретныхотношениях, мужчину обязали вернуть все деньги, которые были ему выплачены, – 223фунтов.Напомним, в Санкт-Петербурге преподаватель одного из учебных заведенийЮрий Бондаренко был обвинен в растлении 15-летней девочки. По версии следствия,дирижер несколько лет встречался с малолетней ученицей втайне от своей супругии родителей девочки. Роман завершился беременностью и абортом. На допросахартист признал свою вину, но всеми силами пытался не дать делу ход: не являлсяпо повесткам в суд, ссылаясь на слабое здоровье.Бондаренко воспользовался примечанием к статье "Половоесношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом,достигшим 18-летнего возраста", которое гласит, что обвиняемый может бытьосвобожден от ответственности в связи со вступлением в брак с потерпевшей. Ктому моменту жертве уже исполнилось 18 лет.Из-за оттягивания судебного процесса Бондаренко удалосьдождаться совершеннолетия своей жертвы и воспользоваться примечанием куголовной статье, которая позволила ему жениться на потерпевшей и тем самымизбежать тюремного срока. Официально Бондаренко уволился из лицея пособственному желанию.