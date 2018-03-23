В Китае учитель физики перепутал настройки конфиденциальности в соцсетях и
поделился своим интимным видео с участием школьницы. В результате 47-летний педагог,
названный только по фамилии – Цзя, лишился работы и находится под следствием.
В Китае учитель физики перепутал настройки конфиденциальности в соцсетях и
поделился своим интимным видео с участием школьницы. В результате 47-летний педагог,
названный только по фамилии – Цзя, лишился работы и находится под следствием.
На кадрах мужчина целуется с ученицей, которая сидит у него на коленях.
Заливая видео на сайт Цзя запутался в настройках и вместо отметки о видимости "Только
я" поставил "Все друзья". Позже он конечно удалил видео, но съемку уже успели
посмотреть сотни людей, в том числе и руководство школы в провинции Шэньси,
которую, кстати, посещает девушка с хоум-съемки.
Педагог несколько месяцев давал индивидуальные уроки барышне. Родители
платили ему 11 фунтов в час. После того как стало известно о запретных
отношениях, мужчину обязали вернуть все деньги, которые были ему выплачены, – 223
фунтов.
Напомним, в Санкт-Петербурге преподаватель одного из учебных заведений
Юрий Бондаренко был обвинен в растлении 15-летней девочки. По версии следствия,
дирижер несколько лет встречался с малолетней ученицей втайне от своей супруги
и родителей девочки. Роман завершился беременностью и абортом. На допросах
артист признал свою вину, но всеми силами пытался не дать делу ход: не являлся
по повесткам в суд, ссылаясь на слабое здоровье.
Бондаренко воспользовался примечанием к статье "Половое
сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом,
достигшим 18-летнего возраста", которое гласит, что обвиняемый может быть
освобожден от ответственности в связи со вступлением в брак с потерпевшей. К
тому моменту жертве уже исполнилось 18 лет.
Из-за оттягивания судебного процесса Бондаренко удалось
дождаться совершеннолетия своей жертвы и воспользоваться примечанием к
уголовной статье, которая позволила ему жениться на потерпевшей и тем самым
избежать тюремного срока. Официально Бондаренко уволился из лицея по
собственному желанию.