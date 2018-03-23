Появилась
информация о том, что художественным руководителем МХТ имени Чехова после
смерти Олега Табакова будет назначен Сергей Женовач.
В настоящее время он работает худруком Студии театрального искусства.
Появилась
информация о том, что художественным руководителем МХТ имени Чехова после
смерти Олега Табакова будет назначен Сергей Женовач.
В настоящее время он работает худруком "Студии театрального искусства".
Об
этом сообщил "Коммерсант" без указания
источников. Информацию о том, что театр возглавит именно Женовач, рассказали и
два источника, близких к руководству театра.
Вместе с тем, известно, что
окончательное решение о назначении художественного руководителя еще не принято.
В МХТ отказались комментировать конкретные кандидатуры. Один из ведущих актеров
театра Игорь Золотовицкий тоже сказал, что ему неизвестно о назначении нового
худрука, передает телеканал "Дождь". Временно
исполняет обязанности директора МХТ первый заместитель худрука театра Юрий
Кравец.
Сергей Женовач начинал
режиссерскую карьеру в 1979 году в Краснодарском молодежном любительском
театре. Был режиссером в театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной,
ставил спектакли в Малом театре. В МХТ им. А.П.Чехова в 2004 году поставил
"Белую гвардию" по произведениям Михаила Булгакова. С 2005 года – худрук
"Студии театрального искусства". Лауреат Государственной премии, заслуженный
деятель искусств России.
Напомним, ранее замминистра
культуры России Александр Журавский рассказал,
что должности директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова,
которые раньше занимал Олег Табаков, "с высокой долей вероятности"
будут разделены между двумя людьми. "Что касается человека, отвечающего за
концепцию художественного развития театра – мы ведем консультации. Спешки
никакой нет", – заявил он.
Народный артист Олег Табаков умер 12 марта на 83 году жизни. Он был актером
театра и кино, режиссером, педагогом, художественным руководителем МХТ
имени Чехова, Театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки") и
Московской театральной школы.