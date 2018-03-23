Появилась информация о том, что художественным руководителем МХТ имени Чехова после смерти Олега Табакова будет назначен Сергей Женовач. В настоящее время он работает худруком Студии театрального искусства.

Появиласьинформация о том, что художественным руководителем МХТ имени Чехова послесмерти Олега Табакова будет назначен Сергей Женовач.В настоящее время он работает худруком "Студии театрального искусства".Обэтом сообщил "Коммерсант" без указанияисточников. Информацию о том, что театр возглавит именно Женовач, рассказали идва источника, близких к руководству театра.Вместе с тем, известно, чтоокончательное решение о назначении художественного руководителя еще не принято.В МХТ отказались комментировать конкретные кандидатуры. Один из ведущих актеровтеатра Игорь Золотовицкий тоже сказал, что ему неизвестно о назначении новогохудрука, передает телеканал "Дождь". Временноисполняет обязанности директора МХТ первый заместитель худрука театра ЮрийКравец.Сергей Женовач начиналрежиссерскую карьеру в 1979 году в Краснодарском молодежном любительскомтеатре. Был режиссером в театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной,ставил спектакли в Малом театре. В МХТ им. А.П.Чехова в 2004 году поставил"Белую гвардию" по произведениям Михаила Булгакова. С 2005 года – худрук"Студии театрального искусства". Лауреат Государственной премии, заслуженныйдеятель искусств России.Напомним, ранее замминистракультуры России Александр Журавский рассказал,что должности директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова,которые раньше занимал Олег Табаков, "с высокой долей вероятности"будут разделены между двумя людьми. "Что касается человека, отвечающего законцепцию художественного развития театра – мы ведем консультации. Спешкиникакой нет", – заявил он.Народный артист Олег Табаков умер 12 марта на 83 году жизни. Он был актеромтеатра и кино, режиссером, педагогом, художественным руководителем МХТимени Чехова, Театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки") иМосковской театральной школы.