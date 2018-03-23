Известный фотограф Аслан Ахмадов опубликовал фотографии Жанны Фриске. Популярная исполнительница снялась для него 13 лет назад.

Известный фотограф Аслан Ахмадов опубликовал фотографии Жанны Фриске. Популярная исполнительница снялась для него 13 лет назад.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Аслан Ахмадов, успешно сотрудничающий со многими отечественными знаменитостями, поделился с многочисленными подписчиками уникальными фотографиями Жанны Фриске. Он ее снял еще в 2005 году."Жанна 💜Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил Ахмадов.Оказалось, фотографиям более десяти лет. "Эти снимки я сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire. На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров 📸 так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны", – завершил рассказ фотограф.Многочисленные поклонники поделились своими впечатлениями от работы профессионала. "Мне Очень Не хватает Жанночки!", "Аслан, шикарная работа, браво👏👍", "Вау! 👏👏👏 Вы – Маг... это Факт!🙏✌", "Какая несправедливость..... красавица! Супер!", "Какая она космическая была Девушка👍👍👍", "Она здесь на себя не похожа" инопланетянка", "Даже не узнать! ЗдОрово!", "Шедеврально!!!! Нет слов, только эмоции с восторгом!!!! 👍👍👍" – рассыпались в комплиментах фотографу и его натурщице пользователи Сети.