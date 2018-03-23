В полиции не стали составлять административный протокол на певицу Любовь Успенскую, которая устроила скандал на борту самолета. Сама же певица дебош отрицает и намерена подать в суд на сотрудников Аэрофлота.

В полиции не стали составлять административный протокол на певицу Любовь Успенскую, которая устроила дебош на борту самолета.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, после выяснения всех обстоятельств артистку отпустили, "никаких протоколов за административные правонарушения в отношении нее составлено не было".Между тем сама певица теперь намерена подать в суд на сотрудников "Аэрофлота". Ответчиками по иску могут стать сотрудники компании. По мнению директора артистки Виталия Макарова, командир экипажа нарушил правила: он не вышел, приняв решение о снятии с рейса. Кроме того, певице и ее директору "не показали протокол, не дали имен ни командира корабля, ни бортпроводницы". Макаров говорит, что они впервые столкнулись с таким отношением.Также он рассказывает свою версию событий. По его словам, конфликт на борту SU1762 возник из-за сумки для переноски собаки Успенской. Певица сложила в сумку лекарства, необходимые ей из-за болезни, поэтому собаку она несла в салон на руках. Стюардесса потребовала спрятать животное, которое весит всего полтора килограмма, в сумку. Певица ответила, что для этого необходимо дойти до своего места и достать запасную переноску из чемодана. Однако стюардесса сказала, что не пустит певицу и начала ее отталкивать."Если дебошем называть ответ Любы "Вы в своем уме?", то я тогда вообще ничего не понимаю", — сказал директор.Артистка и ее директор все же сели на свои места и потребовали у старшего бортпроводника заменить стюардессу в бизнес-классе. После этого их попросили покинуть самолет. В Омск они вылетели следующим рейсом."Мы точно так же зашли в самолет, была собачка на руках, и люди нам ни слова не сказали", — подчеркнул Макаров.Как сообщает РИА Новости, концерт в этом сибирском городе состоится в пятницу в 19:00, как и было запланировано.Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, при просьбе предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску, Любовь Успенская оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать в перевозке пассажиру. Рейс задержали на час.