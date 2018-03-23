Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала дебош певицы Любови Успенской в самолете. Лена обвинила артистку в хамском поведении и заявила, что вообще не считает ее звездой.

Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала дебош певицы Любови Успенской в самолете. Лена обвинила артистку в хамском поведении и заявила, что вообще не считает ее звездой.Скандал, разгоревшийся вокруг популярной исполнительницы Любови Успенской, не остался без внимания блогера Лены Миро. В свойственной жесткой манере девушка высказала свое мнение на страничке в социальной сети "Живой журнал"."У меня не поворачивается язык назвать певицей Любку Успенскую. Шепелявая, неразборчивая гундося, но почему-то считает себя звездой", – сразу дала понять, как относится к артистке, Миро. Далее Лена вкратце пересказала суть конфликта в самолете: певица захотела пронести в салон свою маленькую собачку, но стюардесса настояла, чтобы животное поместили в переноску."Успенская сделала высокомерную куриную жо***у вместо лица и оттолкнула стюардессу, чтобы пройти в салон. Стюардесса в ответ вызвала транспортную полицию и Любку с собакой высадили из самолета. Конечно, поведение Успенской на терроризм не тянет. Но вот на хамство – вполне. "Она срывала концерт нам", – заявила Любка, забыв в пылу ссоры главный аргумент "про зависть к успешной певице", – повествовала Миро.Блогер высказала свое мнение относительно дебошей знаменитостей в самолетах. "Что самое гадкое в таких происшествиях? Какая-то никто почему-то тврдо уверена, что она – не тварь дрожащая, а право имеет. Всем нельзя, а ей, звизде с ж***й на морде, можно! Все должны стоять в очереди, а ее должны пропустить. Все должны соблюдать правила, а ее собака может на***ть на голову хоть командиру воздушного судна. Я все никак понять не могу, а откуда вообще такая самоуверенность? Почему она есть только у "черных дыр" стран третьего мира, а в цивилизованных странах звёзды так себя не ведут?" – задала риторический вопрос Лена Миро.