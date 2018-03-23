Пособие в картинках расскажет молодежи о вере и о церкви. Православный
комикс Техника духовной безопасности выпустили в Выборгской епархии
РПЦ.
Пособие в картинках расскажет молодежи о вере и о церкви. Православный
комикс "Техника духовной безопасности" выпустили в Выборгской епархии
РПЦ.
Комикс рассказывает о том, как вести себя в церкви. В том
числе о своеобразных, как принято сейчас говорить, "лайфхаках" – эти
рекомендации помогут молодежи чувствовать себя на богослужении "как дома".
Издание будут бесплатно раздавать молодежи, посещающей
приходы Выборгской епархии. Часть выпуска предполагается распространить по
стране. В подготовке учебного пособия приняли
участие студенты Академии художеств.
"Благодаря студентам Академии художеств, Ивану и Лизе,
мы смогли приблизиться к интересным для молодежи темам. И мы рады, что сами
молодые люди приняли участие в подготовке этого пособия", – приводит
пресс-служба Выборгской епархии слова епископа Игнатия.
Сценарий и текст брошюры был подготовлен протоиереем
Артемием Литвиновым, председателем отдела по делам молодежи. Епископ Игнатий
подчеркнул: всегда лучше получить совет от священника как от действительно
знающего и подготовленного человека. Ведь он несет ответственность за технику
духовной безопасности – во всех смыслах.
Выпуск пособия был анонсирован еще в октябре 2017 года. и
поняли, насколько велик к ним интерес. Сейчас комикс издан тиражом 1000
экземпляров. Уже есть замысел продолжения проекта. Предположительно, темой
следующего выпуска "Техники безопасности" станут церковные обряды, пишет
Ранее Dni.Ru писали
о том, что в РПЦ нашли лекарство от гомосексуализма.Гомосексуальное поведение формируется под влиянием внешних социальных факторов. И пастырский опыт работы с лицами нетрадиционной ориентации показывает: воцерковление помогает им вернуться к нормальным отношениям.
Не поддерживают в РПЦ и распространенную сегодня в западных государствах тенденцию приравнивать однополое сожительство к браку и разрешать таким парам усыновлять детей. Если Россия пойдет по такому пути, это будет большой ошибкой, убеждены в РПЦ.