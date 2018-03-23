Пособие в картинках расскажет молодежи о вере и о церкви. Православный комикс Техника духовной безопасности выпустили в Выборгской епархии РПЦ.

Пособие в картинках расскажет молодежи о вере и о церкви. Православныйкомикс "Техника духовной безопасности" выпустили в Выборгской епархииРПЦ.Комикс рассказывает о том, как вести себя в церкви. В томчисле о своеобразных, как принято сейчас говорить, "лайфхаках" – этирекомендации помогут молодежи чувствовать себя на богослужении "как дома".Издание будут бесплатно раздавать молодежи, посещающейприходы Выборгской епархии. Часть выпуска предполагается распространить постране. В подготовке учебного пособия принялиучастие студенты Академии художеств."Благодаря студентам Академии художеств, Ивану и Лизе,мы смогли приблизиться к интересным для молодежи темам. И мы рады, что самимолодые люди приняли участие в подготовке этого пособия", – приводитпресс-служба Выборгской епархии слова епископа Игнатия.Сценарий и текст брошюры был подготовлен протоиереемАртемием Литвиновым, председателем отдела по делам молодежи. Епископ Игнатийподчеркнул: всегда лучше получить совет от священника как от действительнознающего и подготовленного человека. Ведь он несет ответственность за техникудуховной безопасности – во всех смыслах.Выпуск пособия был анонсирован еще в октябре 2017 года. ипоняли, насколько велик к ним интерес. Сейчас комикс издан тиражом 1000экземпляров. Уже есть замысел продолжения проекта. Предположительно, темойследующего выпуска "Техники безопасности" станут церковные обряды, пишетРанее Dni.Ru писалио том, что в РПЦ нашли лекарство от гомосексуализма.Гомосексуальное поведение формируется под влиянием внешних социальных факторов. И пастырский опыт работы с лицами нетрадиционной ориентации показывает: воцерковление помогает им вернуться к нормальным отношениям.Не поддерживают в РПЦ и распространенную сегодня в западных государствах тенденцию приравнивать однополое сожительство к браку и разрешать таким парам усыновлять детей. Если Россия пойдет по такому пути, это будет большой ошибкой, убеждены в РПЦ.