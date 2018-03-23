Ситуация вокруг обвинений в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах получила продолжение. В четверг, 22 марта, некоторые СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты парламента. В обсуждение продолжающейся истории активно включилась и блогосфера. Журналисты, политологи и общественные деятели принялись высказывать свою точку зрения на создавшееся положение.

Ситуация вокруг обвинений в адрес депутата Госдумы ЛеонидаСлуцкого в домогательствах получила продолжение. В четверг, 22 марта, некоторыеСМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты парламента. Вобсуждение продолжающейся истории активно включилась и блогосфера. Журналисты, политологии общественные деятели принялись высказывать свою точку зрения на создавшеесяположение.Тележурналист Андрей Караулов, комментируя отзыв некоторымиСМИ своих корреспондентов из Госдумы, обратил внимание на то, что инциденты, вкоторых журналистки обвиняют Слуцкого, произошли от года до семи лет назад."Никому и в голову не пришло, что это события давноминувших лет! Дальше, как я и думал, значительная часть журналистскогосообщества по принципу "наших бьют" принялась муссировать эту тему едва ли некаждый час на всех радиостанциях и интернет-ресурсах", – написал Карауловна своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим.Ред.). По его словам, некоторые средства массовой информации попыталисьсделать из парламентария "главного антигероя дня".В свою очередь, журналистка Анастасия Кашеварова уверена:раскручиванием ситуации вокруг Слуцкого СМИ пытаются разделить общество на двалагеря. "Выбирай с кем ты? С ними или с нами?" – пишет она в своемFacebook, добавляя, что друзья у нее есть как с одной, так и с другой стороны"баррикад". Но виноваты в происходящем, полагает Кашеварова, ипервые, и вторые.Журналистка недоумевает, почему от нынешнего созыва нижнейпалаты просят отвечать за то, что якобы сделал Слуцкий в ходе работы прошлыхсозывов депутатского корпуса. "Как разбирать это дело нынешней комиссии поэтике? Почему вы не объявляли бойкот тогда?" – задается вопросамиКашеварова.По ее словам, раскручиваемая история фактически превратилась"в травлю 450 человек". Благое дело, полагает Кашеварова, превратилось в желание "раздавить и уничтожить". Журналистка выразила надежду, чтостороны конфликта смогут найти компромисс.Уход некоторых СМИ из нижней палаты политолог Павел Данилинназвал "неприличным". А с точки зрения журналистики аналитик и вовсесчитает подобный шаг непрофессиональным."Получается, в случае, если они запись (видимо, имеется в виду якобы существующая запись домогательств Слуцкого. – Прим.Ред.) эту прослушали инашли ее жутко криминальной, принимая решение о том, что будут сотрудничать сДумой, они уже эту информацию знали, и при этом ничего совершенно своимчитателям не рассказали", – недоумевает эксперт. Своими мыслями по поводусоздавшейся ситуации он поделился с читателями на Facebook.В случае же, подчеркнул Данилин, если никакой пленкипрослушано не было, и СМИ прекратили сотрудничество с Госдумой без разбирательств,то получается, что они лишили важной информации своих читателей. Кстати,об этом же говорил ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев,комментируя решение одного из СМИ отозвать своих журналистов из нижней палаты. "Этимрешением РБК не накажет Госдуму, а накажет, прежде всего, своих читателей", -заявил он.Высказалась о проблеме и известный публицист Ирина Алкснис.Она отметила, что в российском обществе в целом создавшаяся ситуация неполучила большого отклика и резонанса. Почему? Публицист уверена: в нашей стране социум прекрасно понимают, что отношение между мужчиной и женщиной – очень сложны имногогранны."Оно понимает, что их нельзя загнать в четкоопределенные рамки, а европейские телодвижения в сторону письменного согласиявызывают по эту сторону границы ржание и фейспалм", – написала Алкснис вFacebook.Кроме того, отметила она, проявлять интерес к женщине -совершенно естественное проявление мужской природы. Представительница же слабого пола либо принимаетухаживания кавалера, либо отклоняет их, добавила публицист."Более того, вся эта история носит настолько открытосрежиссированный и заимствованный у Запада характер, что для российскогообщества это стало дополнительным фактором проигнорировать ее. Слишком ужзападными политтехнологиями от всего этого несет", – заметила Алкснис.Госдума же, по ее словам, правильно поняла общественное мнение и отразила его врешении комитета нижней палаты по депутатской этике.В свою очередь, блогер urgor на своей странице в "Живом журнале" обратил внимание на то, чтожурналистки, обвинившие Слуцкого, не обратились в полицию ни по одному случаюякобы имевших место домогательств. "Скорее всего этим женщинам на тотмомент было выгоднее промолчать", – написал он.Сейчас же, предполагает пользователь, им стало выгоднее говорить.А блогер viking_nord подчеркнул, что BBC, журналисткакоторого обвиняла Слуцкого в домогательствах, не стало отзывать своихкорреспондентов из Госдумы. Как заметил пользователь Livejournal, журналистика– это работа в интересах аудитории. "И вот интересно – BBC считает, чтодля ее аудитории работа в Госдуме важна, а для каких-то изданий, о которых ятолько сегодня узнал, нет", – отметил он.Блогер напомнил, что СМИ никогда не бойкотировали нижнююпалату, даже если депутаты принимали законы, которые критиковала определеннаячасть общественности.Зато заставило то, что кто-то кого-то назвалзайчуткой. Вы воображаете вообще, какой это абсурд?" – удивляетсяviking_nord.Обсуждают разразившийся скандал и в другой популярнойсоцсети – "Твиттере". Так, пользователь Anatoliy Ermilin также недоумевает,почему журналистки не рассказали о якобы происходивших домогательствах сразу."Ждали подходящего политмомента?" – вопрошает он.Напомним, обвинения в адрес депутата от ЛДПР, главы комитета по международным делам ЛеонидаСлуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британской телерадиокомпанииВВС Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVi ЕкатериныКотрикадзе и продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук.Сам парламентарий назвалпоклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать изнего "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробнуюпровокацию и заранее обречены на провал.В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялосьзаседание комиссии по депутатской этике. Собравшиеся парламентарии не нашли вдействиях главы комитета по международным делам нарушений норм поведения. Некоторые средства массовой информации не согласились свердиктом и объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты.На Охотном Ряду такие демарши назвали попыткой давления на законодателей.