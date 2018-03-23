Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты боливара, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты боливара, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность."Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся сейчас в обороте купюры и ввести новые, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность", — цитирует РИА Новости заявление Мадуро в эфире местного телевидения. Он показал образцы новых денег, которые вводятся с июня: купюры и монеты, которые возвращаются после долгого перерыва.В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.За преследование оппозиционеров США ввели против этой страны экономические санкции. Стремясь их обойти, Венесуэла стала первой страной в мире с собственной криптовалютой "петро".В отличие от большинства других криптовалют, "петро" обеспечивает реальный актив — 5 млрд баррелей нефти на месторождении в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа.Продажа начинается с 23 марта. Криптовалюту могут приобрести все граждане и предприятия с помощью соответствующей страницы в интернете за юани, рубли, турецкие лиры и евро, а также за криптовалюту биткоин, эфериум и нем.По словам президента Венесуэлы, за 30 дней предварительной продажи "петро" подана почти 201 тысяча заявок на 5,25 миллиарда долларов.