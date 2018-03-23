Злоумышленник зашел в подъезд дома вслед за 12-летним школьником и попытался зайти в квартиру. Однако ребенок его оттолкнул, захлопнул дверь, позвонил в полицию...

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москвы и ОМВД России по району Измайлово на улице Плеханова задержали 23-летнего подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетнего.В ОМВД России по району Измайлово поступило сообщение о совершении развратных действий в отношении малолетнего.Установлено, что злоумышленник вслед за 12-летним школьником зашел в подъезд дома, расположенного на Измайловской площади. Ребенок увидел, что у мужчины расстегнуты брюки. Мальчик поднялся на свой этаж, неизвестный последовал за ним и попытался зайти в квартиру. Однако ребенок его оттолкнул, захлопнул дверь, позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого - 23-летнего приезжего.Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и передан в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (495) 694-94-70 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73