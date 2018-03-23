Подозреваемая, занимая должность продавца-консультанта салона сотовой связи, присвоила 140 тысяч рублей, вырученных с продажи мобильных телефонов.

В начале марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился директор одного из салонов сотовой связи, расположенных в городе Вязники. Со слов заявителя, в ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в сумме более 140 тысяч рублей.Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Вязниковского ОМВД установили, что к присвоению денежных средств причастна одна из бывших сотрудниц салона – 24-летняя уроженка Рязанской области.С октября прошлого года по январь текущего года девушка, занимая должность продавца-консультанта, продавала мобильные телефоны, а деньги присваивала себе, тратив их на личные нужды. Подозреваемая дала признательные показания.20 марта отделом дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Расследование уголовного дела продолжается.