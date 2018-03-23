В результате столкновения транспортные средства опрокинулись на проезжую часть, перекрыв две полосы для движения.

Сегодня утром в Вязниковском районе произошло серьезное ДТП. По информации регионального Управления МВД, на трассе М7 «Волга» грузовик с полуприцепом врезался в трактор «МТЗ-82». В результате столкновения транспортные средства опрокинулись на проезжую часть, перекрыв две полосы для движения.В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля «МАЗ», он получил ушиб грудной клетки. Водитель трактора не пострадал.По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия. В настоящее время инспекторами ГИБДД осуществляется реверсивное движение для проезда потоков транспортных средств.