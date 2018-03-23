В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УВД по ЮВАО провели встречу со студентами Московского энергетического института....

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УВД по ЮВАО провели встречу со студентами Московского энергетического института.Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО совместно с психологом – наркологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, а также с кинологом провели профилактическое мероприятие для студентов первых и вторых курсов Московского энергетического института.Оперуполномоченные ОНК майор полиции Екатерина Иваненко и майор полиции Ирина Новичкова подробно рассказали молодым людям об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.Затем младший инспектор-кинолог прапорщик полиции Петр Шеставин продемонстрировал работу служебно-розыскной собаки. Специалист Центра профилактики МНЦП Юлия Кудинова побеседовала со студентами о медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о способах защиты от манипуляции со стороны наркодиллеров.После мероприятия учащимся сообщили номер телефона дежурной части УВД по ЮВАО, по которому можно сообщить информацию обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также о выявлении сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления и распространения наркотиков.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18