Президент России Владимир Путин выступил в пятницу с обращением к гражданам РФ. Ранее сегодня ЦИК объявил окончательные итоги выборов. По их итогам победителем стал Владимир Путин, набрав 76,69 процента голосов.

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу с обращением к гражданам РФ. Ранее сегодня ЦИК объявил окончательные итоги выборов. По их итогам победителем стал Владимир Путин, набрав 76,69 процента голосов.В своем обращении Путин отметил, что за него на выборах проголосовали свыше 56 миллионов граждан.Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.Он напомнил, что 18 марта на митинге по случаю четвертой годовщины воссоединения с Крым уже поблагодарил всех за беспрецедентную поддержку, но чувствует, что этого недостаточно.Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.Путин подчеркнул, что хорошо знает о проблемах граждан России, которые справедливо говорят о проблемах в здравоохранении, ЖКХ, других сферах.Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы.Вместе с тем Путин отметил, что достигнутого недостаточно, нужен настоящий прорыв.Путин видит в поддержке на выборах готовность к таким переменам. "Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано. Конечно, мне очень хочется, что бы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект", — сказал президент.