Сегодня Владимир посетят два известных артиста: актер театра и кино, шоумен, ведущий, певец Сергей Глушко, публике более известный под псевдонимом Тарзан и артист эстрады, популярный ведущий, юморист Александр Морозов.

Сегодня Владимир посетят два известных артиста: актер театра и кино, шоумен, ведущий, певец Сергей Глушко, публике более известный под псевдонимом Тарзан и артист эстрады, популярный ведущий, юморист Александр Морозов.Владимирской публике они покажут спектакль-комедию для старшего возраста «Убей меня, любимая» по одноименной пьесе молодого современного классика — талантливой поэтессы и драматурга, актрисы Елены Исаевой. Герои пьесы, полной юмора и печальной иронии, — театральные актеры и режиссер ('антифеминист').А перед выступлением столичные звезды заглянут в студию «Русского радио Владимир» и в программе «Стол заказов» расскажут подробнее о спектакле и ответят на все интересующие вопросы.