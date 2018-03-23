Освобождение Оки от льда ожидается 2 - 8 апреля
Владимирская область готовится к половодью.
По прогнозам синоптиков, освобождение Оки от льда ожидется 2- 8 апреля, а Клязьмы - в конце первой декады того же месяца. Максимальный подъем возможен после 20 апреля. Губернатор Светлана Орлова
провела совещание по подготовке соответствующих структур к встрече со стихией.
С начала половодья МЧС начнут следить с квадрокоптеров и вертолета за ситуацией в районах. Также спасатели спланировали работу лодочных переправ.