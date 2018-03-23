Напомним, в ледовом центре получат прописку муниципальные детско-юношеские спортивные школы по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а все желающие горожане смогут заниматься ледовыми видами спорта в любое время года

Сегодня во Владимире обсудят предложения жителей по названию Ледового дворца на проспекте Ленина. На конкурс поступило около двухсот вариантов. Многие из них созвучны или дублируют друг друга, а характерная для начала активность в последние дни пошла на спад. Поэтому комиссия планирует принять решение о целесообразности продолжения конкурса и обсудить называния, набравшие наибольшее число голосов жителей.Напомним, в ледовом центре получат прописку муниципальные детско-юношеские спортивные школы по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а все желающие горожане смогут заниматься ледовыми видами спорта в любое время года. Строительство масштабного спортивного объекта выходит на финишную прямую.