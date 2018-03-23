Причиной стало столкновение грузового автомобиля и трактора

Во Владимирской области фура перекрыла федеральную трассу М-7.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла утром в пятницу, 23 марта, около 8.25. В Вязниковском районе столкнулись фура МАЗ с полуприцепом и трактор МТЗ-82. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки.Из-за сильного удара фура перевернулась и перекрыла проезд по трассе. На участке организовал реверсивное движение.