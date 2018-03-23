Манчестер Юнайтед намерен расстаться с тремя футболистами. Все три игрока покинут Олд Траффорд во время летнего трансферного окна.

"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с тремя футболистами. Все три игрока покинут "Олд Траффорд" во время летнего трансферного окна.Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моурниью сообщил руководству клуба, что больше не рассчитывает на трех футболистов. Речь идет о крайних защитниках Люке Шоу, Дэйли Блинде и Маттео Дармиан. Все трое будут выставлены на трансфер летом.Накануне "Манчестер Юнайтед" расстался с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Контракт с шведским легионером был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что Ибрагимович продолжит карьеру в клубе МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".