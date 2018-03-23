Вступились за воспитателя. Родители одной из групп 63 детского сада защищают педагога от претензий одного из родителей. Их суть сводится к тому, что воспитатель якобы однажды толкнул ребёнка. И теперь его мама хочет добиться увольнения педагога. С родителями, воспитателем и чиновниками пообщалась Татьяна Данилова.

23.03.2018Вступились за воспитателя. Родители одной из групп 63 детского сада защищают педагога от претензий одного из родителей. Их суть сводится к тому, что воспитатель якобы однажды толкнул ребёнка. И теперь его мама хочет добиться увольнения педагога. С родителями, воспитателем и чиновниками пообщалась Татьяна Данилова.Весь этот конфликт был раздут из ничего – возмущаются родители. Их воспитатель, Галина Семёнова, репетировала с воспитанниками выступление ко Дню защитника Отечества, когда из-за шалости детей разыгралась настоящая драма.Татьяна Макарова, председатель родительского комитета: "Ребёнок, один из группы стал в лицо, в глаз тыкать. Чтобы не нанести другому ребёнку травму Галина Вильгельмовна подвинула его, во избежание травмы. На что, со слов мамы, ребёнок получил травму, ребёнок сказал, что его толкнули, что его обижают".Вечером Мария Разумова, мама обиженного ребёнка предъявила воспитателю претензии, а в доказательство своих слов показала покрасневшие локти сына.Наталья Тимакова: "Когда случился конфликт, она себя некорректно очень вела, по отношению к педагогу Семёновой Галине Вильгельмовне. Она повышала голос, она её передразнивала. Это совершенно недопустимое отношение, поведение здорового человека".Претензий к Галине Семёновой, по словам родителей, у Марии Разумовой всегда было много, начиная от порванных сандалий её сына - заканчивая простудами.Мария Разумова, мама, недовольная воспитателем: "Там много чего есть и во всех этих вопросах, я считаю, нужно разбираться. Я обратилась в компетентные органы".Обратилась недовольная мама и в управление образования. В итоге, из-за всей этой истории воспитатель угодила в больницу, где сейчас и лежит.Галина Семёнова, воспитатель 3 группы детского сада № 63 г. Владимира: "Я попросила прощения у ребёнка в присутствии детей и младшего воспитателя. Я позвала его. В тот же день я, наверное, растерялась, потому что мама на меня наехала – не наехала, она всегда позволяет себе разговаривать в повелительном тоне. Всегда чувствуешь себя такой прислугой".Не меньше переживают и родители других детей. Свою воспитательницу они защищают, как могут. В этой группе сейчас занимается 23 малыша. Галина Семёнова, говорят мамы, профессионал с большой буквы, имеет множество наград. Научила их детей чтению, счёту.Евгений Галактионов: "Сейчас стало плохо. У меня ребёнок утром не хочет идти в садик, потому что говорит воспитателя нет. Все разные".Светлана Тумакова: "В наше время хороший воспитатель – редкость. Мы очень просим, чтобы воспитателя оставили в покое, и она спокойно вела педагогический процесс, свою работу".-Я хочу, чтобы Галина Вильгельмовна побыстрее выздоровела, и чтобы у неё больше ничего не болело.-Потому что мы её сильно любим и не хотим, чтобы она уходилаВ управлении образования просят родителей не обострять ситуацию. Которая, к слову, не редкость в детских садах и школах города. Чиновники заверили – воспитатель Галина Семёнова выйдет с больничного и продолжит свою работу в обычном режиме.Евгений Алексеенко, зам. начальника управления образования г. Владимира: "Никто наказывать, а тем более увольнять воспитателя не собирается. И в том заявлении, которая заявительница подала, одна из родительниц, нет оснований для того, чтобы жёстко наказывать педагога".Кстати, родители предлагали даже перевести мальчика, которого якобы обижает воспитатель, в другую группу. Но в саду дали понять, что ребёнок продолжит ходить в эту.Метки: образование, дети, конфликт, воспитатель, больница, управление образование, Алексеенко