Мать Анастасии Костенко, модели и супруги знаменитого российского спортсмена Дмитрия Тарасова, шокировала многочисленную армию поклонников дочери. Женщина показала свою распущенность на выложенном в Instagram-аккаунте снимке.

Мать Анастасии Костенко,модели и супруги знаменитого российского спортсмена Дмитрия Тарасова,шокировала многочисленную армию поклонников дочери. Женщина показала своюраспущенность на выложенном в Instagram-аккаунте снимке.В Сети разразилась настоящая буря из-за вульгарногофото, на котором женщина позирует с бутылкой пива и довольным выражением лица. Надругом фото был запечатлен момент, когда мама Анастасии демонстрировала своюрастяжку, расположившись на заборе в развратной позе.Фолловеры модели были шокированы подобным поведениемженщины, которая, по их мнению, лишь позорит свое чадо подобными страннымивыходками. Подписчики Костенко отметили, что поведение ее мамы смехотворно, нородителей не выбирают.Отметим, что Анастасия много времени проводит одна, ведь еемуж-футболист не только тренируется с командой, но и любит встретиться сдрузьями. Однако девушка пытается всех убедить, что не видит в этом ничегоплохого, и ее цель "жить во имя интересов выбранного человека", сообщает Paparazzi.Как писали Dni.Ru, 29января этого года состоялось венчание Дмитрия Тарасова, бывшего мужа певицы ителеведущей Ольги Бузовой и Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичномхраме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет вотель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голосРоссии" Николай Басков и Виктория Лопырева. Расписались влюбленныееще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов такскоропалительно поженились именно из-за беременности девушки.