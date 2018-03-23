Мать Анастасии Костенко,
модели и супруги знаменитого российского спортсмена Дмитрия Тарасова,
шокировала многочисленную армию поклонников дочери. Женщина показала свою
распущенность на выложенном в Instagram-аккаунте снимке.
Мать Анастасии Костенко,
модели и супруги знаменитого российского спортсмена Дмитрия Тарасова,
шокировала многочисленную армию поклонников дочери. Женщина показала свою
распущенность на выложенном в Instagram-аккаунте снимке.
В Сети разразилась настоящая буря из-за вульгарного
фото, на котором женщина позирует с бутылкой пива и довольным выражением лица. На
другом фото был запечатлен момент, когда мама Анастасии демонстрировала свою
растяжку, расположившись на заборе в развратной позе.
Фолловеры модели были шокированы подобным поведением
женщины, которая, по их мнению, лишь позорит свое чадо подобными странными
выходками. Подписчики Костенко отметили, что поведение ее мамы смехотворно, но
родителей не выбирают.
Отметим, что Анастасия много времени проводит одна, ведь ее
муж-футболист не только тренируется с командой, но и любит встретиться с
друзьями. Однако девушка пытается всех убедить, что не видит в этом ничего
плохого, и ее цель "жить во имя интересов выбранного человека", сообщает Paparazzi.
Как писали Dni.Ru, 29
января этого года состоялось венчание Дмитрия Тарасова, бывшего мужа певицы и
телеведущей Ольги Бузовой и Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном
храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в
отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150
человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос
России" Николай Басков и Виктория Лопырева. Расписались влюбленные
еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов так
скоропалительно поженились именно из-за беременности девушки.