Анатолию Евдокименко, внуку знаменитой певицы Софии Ротару, 23 марта
исполнилось 24 года. В честь дня его рождения звезда эстрады опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото парня
и трогательно поздравила его.
Анатолию Евдокименко, внуку знаменитой певицы Софии Ротару, 23 марта
исполнилось 24 года. В честь дня его рождения звезда эстрады опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото парня
и трогательно поздравила его.
Ротару души не чает в своих внуках Софии и Анатолии. Девушка успешно строит
карьеру модели, а молодой человек, окончив британский Lancing College, отправился
учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа
искусства и дизайна имени Святого Мартина.
"Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и
счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!", – пожелала артистка
родственнику. Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, пожелав парню
счастья и успехов. Многие подметили, что с годами молодой человек становится
все больше похожим на свою звездную бабушку, передает
Фолловеры засыпали Анатолия комплиментами, констатировав, что юноша – настоящий
красавец. "Поздравляем!!! Какие красивые черты лица у
вашего внука!!!", "С днем рождения внука! Как можно больше пусть радует
Вас и родных Анатолий, и успеха ему в делах!", "Красавец!
Как время летит! С днем рождения!", "Чудесного
счастья, богатырского здоровья, во всем благополучия, творческих успехов и
исполнения всего самого заветного", – желали пользователи соцсети.
Не осталась
в стороне и сестра именинника София. Она также посвятила брату преисполненный
нежности пост в соцсетях. "С днем рождения! Ты моя любовь, мой вечный
двигатель. Рада, что именно ты мой брат", – обратилась девушка к Анатолию.