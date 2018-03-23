Анатолию Евдокименко, внуку знаменитой певицы Софии Ротару, 23 марта исполнилось 24 года. В честь дня его рождения звезда эстрады опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото парня и трогательно поздравила его.

Анатолию Евдокименко, внуку знаменитой певицы Софии Ротару, 23 мартаисполнилось 24 года. В честь дня его рождения звезда эстрады опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото парняи трогательно поздравила его.Ротару души не чает в своих внуках Софии и Анатолии. Девушка успешно строиткарьеру модели, а молодой человек, окончив британский Lancing College, отправилсяучиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжаискусства и дизайна имени Святого Мартина."Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров исчастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!", – пожелала артисткародственнику. Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, пожелав парнюсчастья и успехов. Многие подметили, что с годами молодой человек становитсявсе больше похожим на свою звездную бабушку, передаетФолловеры засыпали Анатолия комплиментами, констатировав, что юноша – настоящийкрасавец. "Поздравляем!!! Какие красивые черты лица увашего внука!!!", "С днем рождения внука! Как можно больше пусть радуетВас и родных Анатолий, и успеха ему в делах!", "Красавец!Как время летит! С днем рождения!", "Чудесногосчастья, богатырского здоровья, во всем благополучия, творческих успехов иисполнения всего самого заветного", – желали пользователи соцсети.Не осталасьв стороне и сестра именинника София. Она также посвятила брату преисполненныйнежности пост в соцсетях. "С днем рождения! Ты моя любовь, мой вечныйдвигатель. Рада, что именно ты мой брат", – обратилась девушка к Анатолию.