Всемирное антидопинговое агентство пригрозило судом спортивным федерациям, если те не применят санкции к спортсменам из России. По мнению WADA, спортивные чиновники недостаточно активны в деле наказания 60 российских атлетов.

Всемирное антидопинговое агентство пригрозило судом спортивнымфедерациям, если те не применят санкции к спортсменам из России. По мнению WADA, спортивные чиновникинедостаточно активны в деле наказания 60 российских атлетов.Антидопинговая организация рассчитывает, что каждаяспортивная федерация примет меры по поводу случаев с российскими спортсменами.Если этого не случится, WADA обратится вСпортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться применениясанкций."Мы четко заявили, что будем обращаться к каждой изфедераций. Мы знаем о конкретных случаях нарушения антидопинговых правил ибудем спрашивать федерации, будут ли они применять санкции", – цитируетзаявление организации портал Insidethegames. По словам директора департаментарасследований WADA Гюнтера Янгера, под подозрением остаются более 60 россиян.Как отмечают наблюдатели, действия агентства в последнеевремя не поддаются логическому объяснению. Dni.Ruписали о том, что заместитель президента Всемирного антидопингового агентстваЛинда Хеллеланд подвергла жесткой критике руководство Международногоолимпийского комитета за решение о недопуске российских спортсменов кОлимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившие по этому делуслушания были организованы некорректно.Вице-президент WADA надеется, что в дальнейшем будетпроведена серьезная работа над ошибками. "Мы должны сделать так, чтобыруководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобныхслучаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", –добавила она.Ранее президент WADA Крейг Риди выразил уверенность, чтопроблемы с восстановлением Российского антидопингового агентства будут решенызадолго до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.