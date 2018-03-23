Всемирное антидопинговое агентство пригрозило судом спортивным
федерациям, если те не применят санкции к спортсменам из России. По мнению WADA, спортивные чиновники
недостаточно активны в деле наказания 60 российских атлетов.
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило судом спортивным
федерациям, если те не применят санкции к спортсменам из России. По мнению WADA, спортивные чиновники
недостаточно активны в деле наказания 60 российских атлетов.
Антидопинговая организация рассчитывает, что каждая
спортивная федерация примет меры по поводу случаев с российскими спортсменами.
Если этого не случится, WADA обратится в
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться применения
санкций.
"Мы четко заявили, что будем обращаться к каждой из
федераций. Мы знаем о конкретных случаях нарушения антидопинговых правил и
будем спрашивать федерации, будут ли они применять санкции", – цитирует
заявление организации портал Insidethegames. По словам директора департамента
расследований WADA Гюнтера Янгера, под подозрением остаются более 60 россиян.
Как отмечают наблюдатели, действия агентства в последнее
время не поддаются логическому объяснению. Dni.Ru
писали о том, что заместитель президента Всемирного антидопингового агентства
Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике руководство Международного
олимпийского комитета за решение о недопуске российских спортсменов к
Олимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившие по этому делу
слушания были организованы некорректно.
Вице-президент WADA надеется, что в дальнейшем будет
проведена серьезная работа над ошибками. "Мы должны сделать так, чтобы
руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных
случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", –
добавила она.
Ранее президент WADA Крейг Риди выразил уверенность, что
проблемы с восстановлением Российского антидопингового агентства будут решены
задолго до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.