Нижнюю палату парламента захлестнули скандалы, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны депутатов. Видимо, мода на пресловутый американский харассмент добралась, наконец, и до нас. Но вот только во всех поистине детективных историях последних недель есть два знаковых момента.

Нижнюю палату парламента захлестнули скандалы, связанные собвинениями в сексуальных домогательствах со стороны депутатов. Видимо, мода напресловутый американский харассмент добралась, наконец, и до нас. Но вот тольково всех поистине детективных историях последних недель есть два знаковых момента.Четыре женщины и один мужчина против известных депутатовГосдумы – Слуцкого, Говорухина и Жириновского. Такая картина нарисовалась вРоссии в выборном марте 2018 года. Журналистки изданий, известныхсвоей либеральной направленностью внезапно вспомнили события давно минувшихдней. Кого-то из них то ли два, то ли три года назад то ли ущипнул, то лиоскорбил непристойным предложением депутат Леонид Слуцкий. Одну даже"зайчуткой" назвал. Как романтично…Странно, что тогда они не бросились за помощью кспецслужбам, не написали заявление в полицию, не пожаловались в думскуюкомиссию по этике и даже не рассказали о неприятных минутах в своей жизни коллегам-журналистам.Да что там – даже силы воли не хватило написать в Facebook или Twitter слезныйпост – спасите, помогите, депутат домогается! Могли бы и своим мужьям, парням,бой-френдам пожаловаться. Те, наверное, разобрались бы с обидчиками по-мужски.Но нет, дождались, когда вокруг России сложится не самаяблагоприятная для нее международная обстановка, когда страны Запада обложили еесо всех сторон санкциями и нелепыми обвинениями во вмешательстве в выборы и в отравлениибеглого шпиона – и давай проклинать депутатов за несостоявшийся секс.Как говорил один известный телеведущий: "Совпадение? Недумаю!" Да и на самом деле, никакое это не совпадение, а планомерноподготовленная кампания по дискредитации одного из важнейших институтов власти,а заодно и удар по действующему президенту накануне выборов. И, очевидно, откударастут уши – все якобы пострадавшие работают в либеральных, оппозиционных,антироссийски настроенных СМИ, получающих финансовую подпитку из-за рубежа.Отдельно хочется остановиться на персонаже, обвинившем лидераЛДПР Владимира Жириновского. Если в истории "женщины против Слуцкого"все более-менее ясно, то открытый гей, журналист телеканала "Настоящеевремя", финансируемого "Радио "Свобода" и "ГолосомАмерики" Ренат Давлетгильдеев вспомнил события аж 2006 года. Тогда якобыего потрогал за заднюю часть туловища, находящуюся ниже спины, господинЖириновский.Ну тут, как говорится слов нет – двенадцать лет прошло, апарень помнит все, как будто это было вчера. Столько лет терпел бедолага итолько сейчас сознался. Теоретически любой гражданин России, который пять,десять, двадцать лет назад был на расстоянии вытянутой руки от любогоизвестного политика, сейчас можетвыкатить против него ничем не подкрепленные обвинения в действиях сексуальногохарактера. Но это же абсурд!Хотя за примерами далеко ходить не надо. Достаточно включитьтелевизор и посмотреть любое скандальное ток-шоу, в которых чуть ли не каждыйдень объявляются внебрачные дети известных артистов, режиссеров и деятелейшоу-бизнеса. Просто теперь в более извращенной форме волна разоблаченийдокатилась и до политиков, но в случае с ними игра идет совсем по другимправилам."Пострадавшим" от рук депутатов нужны не деньги,как персонажам телевизионных программ. Им нужно подорвать власть изнутри,обесценить ее институты и дискредитировать известных политиков. Только вотнезадача: прошедшие 18 марта выборыпоказали сплоченность граждан страны вокруг действующего президента. А все попыткииспользовать в России харассмент как политическое оружие с треском провалились.