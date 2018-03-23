Вдову худрука называют мхатовская салтычиха. И рассказывают про нее чудовищные вещи.

Вдову худрука называют "мхатовская салтычиха". И рассказывают про нее чудовищные вещи.В Художественном театре при жизни Олега Табакова его жена была королевой, которую все боялись. "Она имела колоссальное влияние, – уверяет актер Владимир Стержаков. – Ее прозвали "махтовской Салтычихой". Она вмешивалась в распределение ролей, могла "строить" ха кулисами актеров, выговаривая им: "Почему вы не смотрите постановки Олега Павловича в "Табакерке"? Он крайне этим недоволен! В театре стали процветать стукачество, подхалимаж – то, что Олег Ефремов (предыдущий худрук – Прим. ред.) ненавидел".Одна из сотрудниц театра на условиях анонимности рассказала в интервью о порядках и нравах, которые якобы царили в МХТ при правлении там Табакова и Зудиной. "Режиссеры приглашались в театр – сплошь из гей-лобби, – заверила собеседница. – И если они не предлагали роль приме Зудиной, спектакля не было! Актеры боялись ее, как огня. Упаси Боже, ее не заметить и не поклониться – съест и не подавится"."Все меха и ткани, поступающие в костюмерные мастерские, первыми осматривала Зудина. Одевали ее там же – от белья до шуб. Закройщики волосы на себе рвали после ее визитов: все самое интересное загребала в личный гардероб, – продолжает поражать работница театра. – Домбработницы у нее нет – все выполняет обслуга из театра. – Пластические операции она делала в Екатеринбурге у знакомых Табакова. Тоже на халяву".Хочется верить, что все эти байки – всего лишь досужие домыслы завистников. Хотя как теперь сложится судьба Зудиной – большой вопрос. Вред ли при новом художественном руководителе, которого вот-вот представят коллективу, у нее останутся прежние влияние и безграничная власть...