ФАП с плесенью в Собинском районе снесут. Об этом на встрече с жителями рассказала исполняющая обязанности главврача Собинской ЦРБ Елена Герасимова. Запись встречи выложил в Сеть депутат Толпуховского сельского поселения Андрей Бойков. Он и поинтересовался у руководства облздрава о судьбе ФАПа в селе Волосово. О том, что ФАП буквально съедает плесень мы рассказывали ещё минувшим летом.

23.03.2018ФАП с плесенью в Собинском районе снесут. Об этом на встрече с жителями рассказала исполняющая обязанности главврача Собинской ЦРБ Елена Герасимова. Запись встречи выложил в Сеть депутат Толпуховского сельского поселения Андрей Бойков. Он и поинтересовался у руководства облздрава о судьбе ФАПа в селе Волосово. О том, что ФАП буквально съедает плесень мы рассказывали ещё минувшим летом. Открытия фельдшерско-акушерского пункта местные жители ждали очень долго. В 2013 году ФАП построили с нуля. Вот только сделали это с явными нарушениями. Всего через пару лет доски начали гнить и здание поразили плесень с грибком. На ухудшение здоровья жаловалась даже заведующая ФАПом. И вот теперь, по всей видимости, в облздраве решили заплесневелое здание снести и построить новый ФАП на другом земельном участке.Елена Герасимова, и.о. главврача Собинской ЦРБ: "В Волосово выделен замечательный земельный участок. Сейчас мы проводим его межевание, будем передавать в безвозмездное пользование. И будем на этом месте строить ФАП.- А со старым что будет? Получается, его снесут?- Да, у нас планируется. В принципе, этот ФАП подлежит уничтожению. У нас тоже ведутся работы. В настоящее время мы ведём разговоры с храмом, который расположен в селе Волосово. Они хотят приобрести этот земельный участок с ФАПом и сами его уничтожить".Автор этого видеоролика возмущен, ведь, получается, что 8 миллионов, которые выделялись на строительство ФАПа, вылетели в "трубу"? Зато чиновникам удалось изыскать дополнительные средства на строительство ещё шести новых ФАПов в Собинском районе, рассказала И.О. главного врача Собинской ЦРБ. Вообще, встреча с жителями руководства облздрава по традиции проходила на повышенных тонах. Люди жаловались на нехватку врачей в райбольнице, очереди и на плохое обеспечение лекарствами. На это глава облздрава Александр Кирюхин попросил жителей успокоиться и призвал быть к врачам терпимее.Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения: "Представляете, какая нагрузка у врача? Он с утра до вечера сидит. И как ему это выдержать? Тяжело выдержать. Я беру картинку и смотрю: врач в это время не сидит на диване, не пьёт чай, он работает. И дай Бог, на этом, значит, наше здравоохранение и держится, что у нас с вами есть врачи, которые, несмотря ни на что, оказывают медицинскую помощь. Да, иногда мы ими недовольны, они делают ошибки, и так далее, но они есть. Вы сохраните каждого фельдшера, каждого врача".Метки: фап, плесень, Волосово, Собинка, ЦРБ, Кирюхин, здравоохранение, облздрав