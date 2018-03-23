По итогам заседания ЦБ РФ 23 марта мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 7,25%. Пауза в смягчении ДКП выглядит очень маловероятной с учетом сохранения годовых темпов инфляции на ..

По итогам заседания ЦБ РФ 23 марта мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 7,25%. Пауза в смягчении ДКП выглядит очень маловероятной с учетом сохранения годовых темпов инфляции на историческом минимуме 2,2% по итогам февраля и позитивной динамики инфляционных ожиданий населения. В то же время шансы на снижение ставки на 50 б.п. невысоки из-за усиления политическихрисков и происходящего ослабления рубля. Снижение ставки на 25 б.п. является ожидаемым сценарием для долгового рынка, поэтому более важное значение для инвесторов будет иметь последующая риторика Э.Набиуллиной.Мы считаем, что ориентир относительно дальнейших решений регулятора останется прежним, иизменения котировок ОФЗ по итогам заседания ЦБ будут незначительными.Устойчиво низкие темпы инфляции не оставляют сомнений в смягчении ДКП. Как и перед февральским заседанием Банка России, фундаментальные макроэкономические условия не оставляют практически никаких сомнений в предстоящем смягчении ДКП. Так, инфляция в феврале составила 0,2% м/м после 0,3% в январе и 0,4% в декабре, оставшись на рекордно низком январском уровне 2,2%.в годовом выражении.Основной вклад в повышение цен при этом внесла наиболее волатильная компонента ИПЦ – продовольственные товары (+0,4% м/м), в то время как непродовольственные товары и услуги подорожали лишь на 0,1%.Устойчиво низкие темпы инфляции позитивно отражаются на динамике инфляционных ожиданий населения. Согласно данным ЦБ РФ, прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев обновила в феврале исторические минимумы, опустившись до 8,4% с 8,9% в январе.Рекордно низкими оказались и оценки наблюдаемой респондентами инфляции, составив 9,4% против 9,9% в январе. Отметим также, что по сравнению с январской версией посвященного инфляционным ожиданиям обзора аналитики ЦБ исключили упоминание о повышенной чувствительности респондентов к изменению цен на часто покупаемые товары.Бизнес