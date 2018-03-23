Номерной знак автомобиля, на котором к супермаркету на юге Франции приехал мужчина, захвативший заложников, связан с человеком, известным французским спецслужбам – в частности, генеральной дирекции внутренней безопасности.

Номерной знак автомобиля, на котором к супермаркету на юге Франции приехал мужчина, захвативший заложников, связан с человеком, известным французским спецслужбам – в частности, генеральной дирекции внутренней безопасности.Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал LCI.Захватчик, выходец из Марокко, который захватил 23 марта заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од, вооружен огнестрельным и холодным оружием, при себе имеет также гранаты. Он якобы кричал "Аллах Акбар" и требовал освободить Салаха Абдеслама.По данным местной прокуратуры, преступник заявил о том, что является членом "Исламского государства" (запрещена в РФ).Как передает ТАСС, МВД Франции пока не может подтвердить информацию о гибели двух человек в результате захвата заложников в супермаркете.Об этом представитель министерства внутренних дел Пятой республики сообщил в эфире телеканала BFM.Правоохранительные органы Франции, по данным "Интерфакса", проводят в Требе спецоперацию. В ней принимают участие сотрудники нескольких подразделений полиции, а также антитеррористического подразделения французской жандармерии. Также задействованы три вертолета.В Елисейском дворце проинформировали общественность о том, что президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией и получает всю последнюю информацию.Салам Абдеслам – французский гражданин, стал известен в первую очередь как один из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, при которых были убиты 130 человек.