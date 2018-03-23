Сразу пять игроков посева не смогли пробиться в третий круг женской части крупного теннисного турнира в американском Майами, призовой фонд которого составляет 7,97 млн долларов. Самой значительной потерей выглядит поражение седьмой ракетки мира француженки Каролин Гарсия от американки Элисон Риск.

Сразу пять игроков "посева" не смогли пробиться в третий круг женской части крупного теннисного турнира в американском Майами, призовой фонд которого составляет 7,97 млн долларов. Самой значительной потерей выглядит поражение седьмой ракетки мира француженки Каролин Гарсия от американки Элисон Риск.Риск пробилась в основную сетку "миллионника" через квалификацию и буквально разгромила именитую соперницу – 6:3, 6:1. А вот 14-я "сеяная" хозяйка кортов Мэдисон Киз была вынуждена сняться с матча с Викторией Азаренко из Белоруссии из-за травмы при счете 6:7, 0:2.Двенадцатая ракетка Майами немка Юлия Гергес проиграла соотечественнице Каролине Виттхефт – 6:7, 6:4, 4:6. Словачка Магдалена Рыбарикова ("посев" №17) оказалась слабее квалифая из Румынии Моники Никулеску – 3:6, 3:6. Чешка Барбора Стрыцова (№25) уступила американке Кристине Макхейл – 1:6, 4:6.