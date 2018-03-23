Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь. С ней лидер либерал-демократов намерен выступить перед тем, как завершит политическую карьеру.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальнуюречь. С ней лидер либерал-демократов намерен выступить перед тем, как завершитполитическую карьеру."Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить такжеспокойно и счастливо", – заявил Жириновский. Об этом пишет"Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу партиилиберал-демократов.По словам политика, Россия – богатая и успешная страна, но всегдаесть к чему стремиться. "Помните, мы не должны делить общество на классы,именно такая страшная ошибка была допущена много лет назад", – добавил политик.Правда, есть одно уточнение. "С этой речью ВладимирЖириновский планирует выступить 1 мая 2036 года в должности ПредседателяГоссовета России", – говорится в сообщении.Владимир Жириновский – настоящий ветеран российскойполитической сцены. Прошедшие в минувшее воскресенье президентские выборы сталишестыми в его карьере.Первый раз он баллотировался на президентский пост в1991 году. Это были первые выборы главы российского государства. Жириновскийзаручился поддержкой 7,81% избирателей, заняв третье место.Лидер либерал-демократов также участвовал в выборах 1996, 2000,2008, 2012 годов. Последней электоральной гонкой, в которой он принял участие, сталипрезидентские выборы-2018. Свои взгляды политик изложил в программе – "100 пунктов. Мощный рывок вперед".По предварительным данным, глава Либерально-Демократическойпартии набрал 5,65% голосов – это третий результат. Победу в президентский гонке одержалдействующий глава государства Владимир Путин, вторым к финишу пришел кандидатот КПРФ Павел Грудинин.