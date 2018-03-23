Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную
речь. С ней лидер либерал-демократов намерен выступить перед тем, как завершит
политическую карьеру.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную
речь. С ней лидер либерал-демократов намерен выступить перед тем, как завершит
политическую карьеру.
"Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также
спокойно и счастливо", – заявил Жириновский. Об этом пишет
"Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу партии
либерал-демократов.
По словам политика, Россия – богатая и успешная страна, но всегда
есть к чему стремиться. "Помните, мы не должны делить общество на классы,
именно такая страшная ошибка была допущена много лет назад", – добавил политик.
Правда, есть одно уточнение. "С этой речью Владимир
Жириновский планирует выступить 1 мая 2036 года в должности Председателя
Госсовета России", – говорится в сообщении.
Владимир Жириновский – настоящий ветеран российской
политической сцены. Прошедшие в минувшее воскресенье президентские выборы стали
шестыми в его карьере.
Первый раз он баллотировался на президентский пост в
1991 году. Это были первые выборы главы российского государства. Жириновский
заручился поддержкой 7,81% избирателей, заняв третье место.
Лидер либерал-демократов также участвовал в выборах 1996, 2000,
2008, 2012 годов. Последней электоральной гонкой, в которой он принял участие, стали
президентские выборы-2018. Свои взгляды политик изложил в программе – "100 пунктов. Мощный рывок вперед".
По предварительным данным, глава Либерально-Демократической
партии набрал 5,65% голосов – это третий результат. Победу в президентский гонке одержал
действующий глава государства Владимир Путин, вторым к финишу пришел кандидат
от КПРФ Павел Грудинин.