Применив силу, ранее судимая злоумышленница напала на местного жителя в подъезде и похитила принадлежащие мужчине деньги.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней ранее неоднократно судимой жительницы города Кольчугино. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Установлено, что 17 марта текущего года подозреваемая, находясь в подъезде одного из многоквартирных жилых домов в городе Кольчугино, применив силу, напала на 64-летнего местного жителя, расцарапала ему лицо, и похитила принадлежащие пенсионеру 2 500 рублей.Мужчина сразу сообщил о случившемся в полицию. Оперативники уголовного розыска в этот же день задержали подозреваемую в грабеже на территории города Кольчугино. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, призналась в содеянном.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.