Бывшие украинские военные, которые живут в Крыму и имеют российское гражданство, получили право на предоставление жилья. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Бывшие украинские военные, которые живут в Крыму и имеют российское гражданство, получили право на предоставление жилья.В указе президента России Владимира Путина говорится, что право на обеспечение жильем имеют те, кто состоял на учете в качестве нуждающихся и был уволен до 18 марта 2014 года. Также эта мера распространяется на членов их семей. Обеспечением жильем осуществляют местные органы власти за счет федеральных средств.Ранее представитель в Совете Федерации от исполнительного органа власти Севастополя Валерий Куликов сообщил, что Владимир Путин поручил решить проблему с обеспечением жильем военных пенсионеров, уволенных в запас до 2014 года, напоминает РИА Новости. Это касается как военных пенсионеров Черноморского флота России, уволенных в Севастополе, так и украинских военных пенсионеров.Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. В четвертую годовщину воссоединения полуостров посетил Владимир Путин. Он поблагодарил крымчан за решение воссоединиться с Россией.