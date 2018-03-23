Британский актер, сыгравший роль Джона Сноу в культовом сериале Игра престолов Кит Харингтон разгуливал по Парижу в сильном алкогольном опьянении. Более того, артист был без обуви.

Британскийактер, сыгравший роль Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов"Кит Харингтон разгуливал по Парижу в сильном алкогольном опьянении. Более того,артист был без обуви.В столь неприглядном виде и удручающемсостоянии его обнаружили местные журналисты. Работники СМИ сразу запечатлелиничего не соображающего Кита артиста на фото и выложили в Сети.Как выяснилось, Харингтон перед появлениемна улице провел несколько часов в баре со своим знакомым, передает сайт Когда друзьям стало нехорошо от спиртного, они решили покинутьпитейное заведение.Пока друг знаменитость голосовал надороге, Кит разгуливал неподалеку, пытаясь не распластаться на асфальте. Артистзабрел на проезжую часть, откуда его увели очевидцы. В итоге мужчин увезводитель Uber-такси.К слову, подобный пьяный выход Харингтонане первый. В начале артист устроил дебош водном из баров Нью-Йорка. Он спорил с другимипосетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. В итоге хулигана выставили задверь.Кит Харингтон известен по ролибастарда Джона Сноу в сериале "Игра престолов". В 2017 году он сталодним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллионадолларов за каждый эпизод сериала.