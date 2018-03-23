Аднана Коча повязали с братьями. Ему может грозить до 17 лет тюрьмы.

Аднана Коча повязали с братьями. Ему может грозить до 17 лет тюрьмы.Турецкий сериал "Великолепный век" полюбился зрительницам нашей страны настолько, что создатели сняли продолжение саги, а потом показали фильм еще несколько раз. А исполнитель роли Бэхрам Паши Аднан Коч стал в России настоящим секс-символом. И потом появился в еще одной нашумевшей российско-турецко-украинской мелодраме "Восток-Запад", где сыграл главную роль успешного врача-репродуктолога Кемаля, который в Стамбуле знакомится с русской женщиной ТатьянойНо теперь, похоже, блистательная карьера 36-летнего красавца закончилась.Как сообщают турецкие , артист вместе со своими братьями был арестован в одном из кафе в районе Ичеренкей/Аташехир в турецкой столице. Отдел по борьбе с наркотиками Стамбула во время проведенной спецоперации арестовал в общей сложности 6 человек, у которых были найдены 5 расфасованных пакетиков с кокаином, а также синтетические наркотики.Все задержанные были доставлены в один судов для предъявления обвинений в распространении запрещенных веществ. Но уже известно, что один из задержанных Синан Бозбурун являлся весьма популярным у знаменитостей наркоторговцем и продавал наркотики многим деятелям культуры, в том числе другому участнику "Великолепного века" Серхану Онату. Теперь всем задержанным грозит лишение свободы сроком до 17 лет за употребление наркотиков или высшая мера за их распространение, в случае, если вина будет доказана.