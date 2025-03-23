Пожарные спасли двоих мужчин из горящего дома в Коврове. Возгорание произошло утром 23 марта, спасателям о нем сообщили в 9:06. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Горели квартира и

Пожарные спасли двоих мужчин из горящего дома в Коврове. Возгорание произошло утром 23 марта, спасателям о нем сообщили в 9:06. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Горели квартира и чердак двухэтажного жилого дома №11 на улице Киркижа. Пламя распространилось на площади 100 квадратов. Двоих мужчин вывели из огня с помощью спасательных устройств. Предварительно, пожар