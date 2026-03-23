20 марта жители села Второво Камешковского муниципального округа проводили в последний путь Михаила Воробьева, участника специальной военной операции.Михаил Григорьевич, родившийся в 1970 году, в ноябре 2024‑го заключил контракт с Минобороны РФ и служил стрелком в звании рядового. Он погиб при выполнении боевой задачи на Украине. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.На церемонии прощания собрались родные, друзья, земляки, военные и представители местной администрации. Администрация Камешковского округа и Совет народных депутатов выразили глубокие соболезнования семье погибшего.