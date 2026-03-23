Хорошие девочки верят в рай, плохие – в ад, умные – в Дарвина;
Хорошие девочки ждут принца на белом коне, плохие – миллионера на черном «Мерседесе», умные считают обоих персонажей вымышленными;
Хорошие девочки спят в пижаме, плохие – голыми, умные – по ситуации;
Хорошие девочки ищут свои эрогенные зоны, плохие знают их, умные считают, что неэрогенных зон не существует;
Хорошие девочки верны мужу, плохие – любовнику, умные – обоим;
Хорошие девочки любят всех детей, плохие – только совершеннолетних, умные – своих;
Хорошие девочки не носят мини, плохие – носят, но без белья, умные – не носят мини на работу;
Хорошие девочки загорают в купальнике, плохие – топлесс, умные – в тени;
Хорошие девочки имеют работу, плохие – спонсора, умные – свой биз
