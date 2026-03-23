Во Владимире на стройке в микрорайоне Энергетик прошел рейд полиции и Росгвардии. Силовики проверяли соблюдение миграционного законодательства. В проверке участвовали сотрудники отдела иммиграционного контроля, Центра по противодействию экстремизму и Управления уголовного розыска.У 36 иностранных рабочих проверили документы. Выяснилось, что шестеро нарушили закон: четверо трудились не по специальности, указанной в патентах, а ещё двое вообще не имели нужных разрешений на работу. На них составили протоколы.Кроме того, один из строителей нарушил режим пребывания в России: он был зарегистрирован в квартире в юго‑западном районе Владимира, но жил в другом месте. Сейчас проверяют, не была ли его регистрация фиктивной.