Жители Владимирской области все активнее отказываются от наличных. В 2025 году количество операций с платежными картами снизилось на 4% (до 677,2 млн), а их суммарный объем сократился на 4,7% (до 1,2 трлн рублей).Так, снятие наличных занимает всего 2,3% всех операций. За год владимирцы воспользовались банкоматами 15,5 млн раз, что почти на 5% меньше, чем в 2024‑м. При этом сумма снятых средств (292 млрд рублей) практически не изменилась. Большинство же расчетов (более 662 млн операций) прошли безналично, средний чек составил 1,4 тыс. рублей.Растет и число карт: за 2025 год жители региона получили еще 271,2 тыс. карт, и теперь их почти 4,3 млн. Инфраструктура тоже развивается: на начало 2026 года в области работает свыше 70,2 тыс. устройств для приёма карт — банкоматов, платежных и электронных терминалов.