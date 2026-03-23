Председатель Счётной палаты РФ Борис Ковальчук представил депутатам Госдумы отчёт о работе ведомства за 2025 год.
Председатель Счётной палаты РФ Борис Ковальчук представил депутатам Госдумы отчёт о работе ведомства за 2025 год.
Так, в прошлом году аудиторы Счётной палаты провели 293 проверки, из которых 160 — бюджетные, 133 — тематические. В том числе 30 контрольных мероприятий было выполнено по поручениям Государственной Думы РФ.
В 2025 году сотрудники ведомства выявили свыше 4,6 тыс. нарушений. По результатам проверок возбудили 77 уголовных дел. Данные показатели выше, чем годом ранее. Однако вместе с тем наблюдается серьёзное сокращение нарушений, связанных с несоблюдением установленных требований к бюджетному учёту и отчётности.
Экономический эффект от работы аудиторов в прошлом году достиг 653 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в 2024 году. Из этой суммы более 294 млрд рублей — непосредственно возвраты средств в бюджеты всех уровней. Как подчеркнул Борис Ковальчук, средняя сумма возвратов за 2025 года выросла более чем в 23 раза.
Также глава контрольного ведомства отметил, что задача Счётной палаты РФ не только фиксировать недостатки, но и предлагать решения возникших ситуаций.
«Несомненно, работа Счётной палаты РФ имеет исключительное значение. Она обеспечивает строжайший контроль за расходованием бюджетных средств. Каждая государственная копейка, как говорится, должна идти в дело. Об этом накануне мы говорили и с заместителем председателя Счётной палаты РФ Галиной Сергеевной Изотовой во время заседания нашего комитета.
Вывод сделан один — важным инструментом парламентского контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти является, в том числе, Счётная палата. И сегодня цифры и факты, которые донёс до нас в своём отчете её руководитель, яркое свидетельство этому», — написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.