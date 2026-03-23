Председатель Счётной палаты РФ Борис Ковальчук представил депутатам Госдумы отчёт о работе ведомства за 2025 год.Так, в прошлом году аудиторы Счётной палаты провели 293 проверки, из которых 160 — бюджетные, 133 — тематические. В том числе 30 контрольных мероприятий было выполнено по поручениям Государственной Думы РФ.В 2025 году сотрудники ведомства выявили свыше 4,6 тыс. нарушений. По результатам проверок возбудили 77 уголовных дел. Данные показатели выше, чем годом ранее. Однако вместе с тем наблюдается серьёзное сокращение нарушений, связанных с несоблюдением установленных требований к бюджетному учёту и отчётности.Экономический эффект от работы аудиторов в прошлом году достиг 653 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в 2024 году. Из этой суммы более 294 млрд рублей — непосредственно возвраты средств в бюджеты всех уровней. Как подчеркнул Борис Ковальчук, средняя сумма возвратов за 2025 года выросла более чем в 23 раза.Также глава контрольного ведомства отметил, что задача Счётной палаты РФ не только фиксировать недостатки, но и предлагать решения возникших ситуаций.«Несомненно, работа Счётной палаты РФ имеет исключительное значение. Она обеспечивает строжайший контроль за расходованием бюджетных средств. Каждая государственная копейка, как говорится, должна идти в дело. Об этом накануне мы говорили и с заместителем председателя Счётной палаты РФ Галиной Сергеевной Изотовой во время заседания нашего комитета.Вывод сделан один — важным инструментом парламентского контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти является, в том числе, Счётная палата. И сегодня цифры и факты, которые донёс до нас в своём отчете её руководитель, яркое свидетельство этому», — написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.