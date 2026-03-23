В Гусь‑Хрустальном суд вынес приговор 38‑летнему жителю поселка Уршельский. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили штраф. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль, он перешел в собственность государства.15 января нетрезвый мужчина вместе с соседом ехал в магазин на «Daewoo Matiz». Машина была зарегистрирована на сожительницу осужденного, но считалась их совместной собственностью. Полицейские попросили водителя остановиться. Тот сначала вышел из машины, а потом сел обратно за руль и попытался скрыться. При этом он ударил полицейского плечом, тот отпустил руль и упал. На следующий день нарушитель сам пришел в отдел полиции и признался в содеянном.Суд согласился с позицией прокурора и обратил автомобиль в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.