В Александрове возбудили уголовное дело об убийстве. Жертвой стала местная жительница 1941 года рождения. По подозрению в преступлении задержали ее супруга.По данным следствия, утром 20 марта в частном доме на 2‑й улице Возрождения мужчина нанес жене несколько ударов заостренным предметом в область головы. Женщина скончалась на месте. Спустя некоторое время в дом зашел внук погибших и обнаружил тело бабушки, а рядом деда, который не стал вызывать экстренные службы и не пытался оказать помощь.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося: устанавливают орудие преступления, мотивы и детали произошедшего.