Житель ЗАТО города Радужный погасил задолженность на содержание своих несовершеннолетних детей — но лишь после того, как против него возбудили уголовное дело.
Мужчина игнорировал обязательства по алиментам, несмотря на решение суда и возбужденное исполнительное производство. Он уже получал административное наказание за неуплату, но мер к трудоустройству и выплате средств не предпринимал.
Когда прокуратура поддержала обвинение по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неоднократная невыплата алиментов), мужчина наконец возместил всю сумму задолженности и принёс извинения законному представителю детей.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .