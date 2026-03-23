В Судогодском муниципальном округе сменилось руководство. Андрей Колгашкин покинул пост главы округа. Он перешел на другую работу. Об этом объявили 20 марта на внеочередном заседании Совета народных депутатов.Временно исполнять обязанности главы округа будет Нина Медведева. До этого она занимала должность замглавы администрации Судогодского МО по социальным вопросам и возглавляла управление образования.На заседании присутствовал первый замгубернатора Дмитрий Лызлов. Он поблагодарил Андрея Валерьевича за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте.