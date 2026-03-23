В Вязниковском районе понтонный мост через Клязьму сегодня закрыли для проезда любого транспорта. Из-за весеннего потепления лед стал хрупким, поэтому переправу перевели в пешеходный режим. Об этом сообщили в Минтрансе области. Специалисты уже разобрали въезды для машин на дороге Вязники — Козлово — Бурино. Жители смогут переходить реку пешком до начала активного ледохода, после чего