Поймали людоеды немца, француза, и русского и говорят пленникам:
- Вот вам на троих три лошади, ежели не научите их говорить - съедим.
Делать нечего. Берет немец еды всякой и уходит в джунгли. Через месяц возвращается - сам тощий, лошадь еле между пальмами пролазит.
- Лошадка, ну скажи же что-нибудь.
- Игго-го!
С французом та же история - то бишь тоже съели.
Русский набрал бананов, ананасов и прочей тропической снеди, уходит в джунгли, через месяц возвращается - физиономия шире плеч, лошадь еле на ногах стоит. Дикари в ужасе.
- Ты продукты на лошадь получал?
- Получал ...
- А чего не кормил?
- Как так не кормил? Только то и делала что ела ...
Лошадь:
- Во свистит, во свистит ....
еще анекдот!