За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 249 беспилотников самолетного типа.По данным Минобороны, дроны пытались атаковать территорию сразу нескольких регионов: Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.Особенно напряженная ситуация сложилась в Брянской области — там сбили 128 БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. Более 50 дронов уничтожили над Ленинградской областью. Кроме того, беспилотники фиксировали над акваторией Азовского моря.Во Владимирской области по данным на 9 утра угроза атаки БПЛА сохраняется. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.