Киржачский районный суд вынес приговор руководителю коммерческой организации. Его признали виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должны были взыскать налоговую недоимку (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).В 2023 году у предприятия появилась задолженность по налогам, которая к октябрю 2024‑го достигла почти 14 млн рублей. Налоговая служба приостановила операции по счетам компании, но генеральный директор нашел обходной путь. Он просил заказчиков переводить деньги не на счета фирмы, а на счета других контрагентов.Например, в период с 2 октября 2023‑го по 8 октября 2024‑го компания изготовила шпон на сумму свыше 21 млн рублей, но более 14 млн рублей оплаты так и не поступило на её счёт.Суд назначил виновному штраф в размере 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.